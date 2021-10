Gli Eugenio in Via di Gioia hanno proposto una sigla divertente ed ironica che supera i cliché italiani legati all’Eurovision Song Contest 2022.

Non sono stati pochi i luoghi comuni e i riferimenti ai simboli italiani nel corso dell’Eurovision 2021, conclusosi con la vittoria dei Måneskin, incrementati soprattutto negli ultimi giorni, in cui è stata delineata Torino come città ospitante della prossima edizione. Gli Eugenio in Via di Gioia, però, hanno voluto stemperare il clima ostile e la bufera che sono conseguiti da questi richiami e cliché legati al nostro paese, realizzando un brano divertente ed ironico che cita anche l’influencer delle influencer, ossia Chiara Ferragni. Il filmato è stato pubblicato sui social ed è diventato subito virale e visto da tantissimi utenti.

Eurovision Song Contest

Eugenio in Via di Gioia, il video della sigla ironica per l’Eurovision 2022

Il brano presentato dagli Eugenio in Via di Gioia è carico di ironia e, ascoltandolo, sicuramente vi strapperà un sorriso. Ci sono diversi riferimenti alla tradizione culinaria piemontese, come il Bicerin e i gianduiotti, nonché ai Måneskin, vincitori dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il video:

Nel testo della canzone, come potete ascoltare, si sente: “Please Ferragni, come to visit Musei Egizi, ‘cause we want to be famous like Uffizi”. Nella didascalia del filmato, invece, leggiamo: “Sigla di Eurovision 2022 a Torino. Andiamoci a prendere sto Eurovision, si gioca in casa“.

Torino città dell’Eurovision Song Contest 2022

È stato deciso che Eurovision 2022 si svolgerà da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio del prossimo anno. Il 2022 sarà anche l’anno in cui la kermesse musicale compirà 66 anni. Tradizionalmente, il paese vincitore del concorso dell’anno precedente ospita l’evento musicale e così sarà anche in questo caso, visto che Torino si appresta a organizzare la manifestazione.

I Måneskin hanno vinto l’Eurovision 2021 con la loro canzone Zitti e buoni: sedici città italiane si sono candidate per ospitare l’evento e l’8 ottobre la Rai ha annunciato la propria decisione di far svolgere la manifestazione musicale al PalaOlimpico di Torino.