EUGENIO IN VIA DI GIOIA: In arrivo il 21 marzo il nuovo album “L’amore è tutto”

Venerdì 21 marzo uscirà “L’amore è tutto”, il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via Di Gioia. Questo disco segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band, che ha recentemente annunciato un Club Tour nei prossimi mesi. Composto da dieci tracce, il progetto offre un viaggio emozionale nell’amore e nell’esistenza, riflettendo una prospettiva sincera e complessa sulla realtà, e nasce da momenti di convivialità e scambi creativi.

Secondo la band, “L’amore è tutto” rappresenta un’illuminazione semplice ma fondamentale. A tre anni dall’ultimo album, le canzoni in questo nuovo lavoro rappresentano per loro una sintesi delle loro esperienze, fusioni tra il bambino e l’adulto che sono. Le tracce esplorano la connessione tra l’individuo e l’universo, affrontando tematiche di libertà, esplorazione del corpo e stati d’animo transcendentali.

La tracklist dell’album include titoli come “Un’altra America”, “Per ricominciare”, “Danza” e “L’ultima canzone”. Il “Club Tour 2025” avrà inizio il 4 aprile 2025 a Perugia, con una serie di concerti in famosi club italiani, toccando città come Roma, Milano, Padova, Firenze, Bologna, Torino e Napoli.

Le date del tour sono le seguenti:

– 4 APRILE 2025: Perugia – Afterlife

– 5 APRILE 2025: Roma – Atlantico

– 7 APRILE 2025: Milano – Fabrique

– 9 APRILE 2025: Padova – Hall

– 10 APRILE 2025: Firenze – Viper Theatre

– 16 APRILE 2025: Bologna – Estragon

– 17 APRILE 2025: Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

– 20 MAGGIO 2025: Napoli – Heroes Festival

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è disponibile il sito web ufficiale della band.