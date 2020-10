Eugenio in Via DI Gioia

Il tour degli Eugenio In Via Di Gioia viene posticipato nel 2021 come segue:

Le date:

📌 20 aprile 2021 Torino, Teatro Concordia

📌 22 aprile 2021 Roma, Atlantico

📌 23 aprile 2021 Bologna, Estragon

📌 27 aprile 2021 Milano, Alcatraz

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data corrispondente.

