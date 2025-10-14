Eugenio Giani e la nuova sfida economica in Toscana

Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana, ha visitato il santuario della Madonna di Montenero, patrona della regione, e ha incontrato il sindaco di Livorno, Salvetti. Dopo queste cerimonie, ha subito iniziato a lavorare sul programma di governo e sulla convocazione del consiglio regionale, che prevede di attuare in tempi brevi.

Giani ha ottenuto un ampio consenso rispetto allo sfidante Tomasi, del centrodestra, il quale non è riuscito a superare il 40% dei voti. Nella precedente tornata elettorale, Giani aveva già vinto contro Susanna Ceccardi della Lega, segnando un buon risultato per il Partito Democratico in Toscana, nonostante una flessione a Firenze. Anche la lista riformista di Renzi ha ottenuto un buon riscontro, in collaborazione con Alleanza Verdi Sinistra.

Giani ha esplicitato l’intenzione di convocare il Consiglio regionale con l’obiettivo di approvare il bilancio entro la fine dell’anno, differenziandosi dai presidenti di altre regioni che hanno rinviato le elezioni. Ha dichiarato che i giorni che precederanno la nomina ufficiale da parte della Corte d’Appello saranno utili per riflettere sugli aspetti programmatici. Nella prima riunione del consiglio, Giani avrà anche il compito di presentare la nuova giunta, sottolineando l’armonia tra le forze di maggioranza.