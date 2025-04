EUGENIO FINARDI presenta “TUTTO”: il suo nuovo album di brani inediti

A cinquant’anni dal debutto con “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, Eugenio Finardi pubblica “TUTTO”, un nuovo album di inediti disponibile dal 9 maggio in digitale e dal 16 maggio in CD e vinile. Scritto con Giuvazza Maggiore, “TUTTO” segna il ritorno discografico dell’artista milanese, a undici anni da “Fibrillante”. Questo lavoro è il ventesimo — probabilmente l’ultimo — di brani originali della sua carriera.

Il disco, composto da undici brani, combina il cantautorato con la sperimentazione, affrontando la complessità del presente e le grandi domande esistenziali. I suoni organici, i campionamenti e i ritmi in continua evoluzione caratterizzano le tracce, rendendo l’ascolto un’esperienza vibrante e contemporanea.

In occasione dell’uscita del disco fisico, si terrà un’anteprima del tour “TUTTO 75/25” il 16 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese (Modena). Questo evento rappresenta una retrospettiva della carriera di Finardi, in cui l’artista non celebra nostalgicamente il passato, ma intreccia i suoi brani storici con le nuove canzoni dell’album “TUTTO”, creando un dialogo interessante tra passato e presente.

La tracklist dell’album è la seguente:

01 – Futuro

02 – Bernoulli

03 – Tanto Tempo Fa

04 – La Battaglia

05 – Francesca Sogna ft. Pixel

06 – La Mano Di Uno Che Sa

07 – Onde Di Probabilità

08 – I Venti Della Luna

09 – Massiccio Attacco Di Panico

10 – Pentitevi

11 – La Facoltà Dello Stupore

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire Eugenio Finardi sui social.