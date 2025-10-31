18.9 C
Eugenio Finardi e la Voce Umana in concerto a Cagliari

Da stranotizie
Domani sera, il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà Eugenio Finardi con “Voce umana – Uno spettacolo intimo tra musica e parole”, un evento del cartellone Musica d’Autore organizzato da Sardegna Concerti. Questo spettacolo speciale combina concerto e teatro, creando un racconto emozionale in cui ogni canzone diventa parte di una storia più ampia, quella della voce e delle vite che ha toccato.

“Voce umana” è un’esperienza profonda nell’intimo universo di Finardi. Lo spettacolo si sviluppa attraverso una serie di “quadri”, ognuno composto da un monologo e una canzone, dove l’artista mescola aneddoti, riflessioni e ricordi con pezzi iconici del suo repertorio. Il tema centrale è il potere della voce, sia quella che conforta che quella che emoziona, ispirata da figure che hanno influenzato la sua vita e la musica italiana, come Demetrio Stratos, Franco Battiato, Alice e Fabrizio De André.

Inoltre, Finardi presenterà in anteprima alcuni brani inediti, anticipando l’uscita del suo nuovo concept album previsto per la primavera. Questo spettacolo diventa un ponte tra passato e futuro, dove memoria e sperimentazione si uniscono in un equilibrio di parole e suoni.

Sul palco con lui ci sarà Giovanni “Giuvazza” Maggiore, chitarrista e sound designer, la cui presenza arricchisce l’accompagnamento musicale e le sonorizzazioni, aumentando l’intensità emotiva del racconto.

“Voce umana” si propone come un viaggio multisensoriale, un’esperienza in cui spiritualità, amore e il senso della vita si intrecciano, trasformando ogni “quadro” in un momento visivo, sonoro e poetico da vivere profondamente.

