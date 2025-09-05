29.8 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Musica

Eugenio Finardi celebra la musica italiana a Monopoli

Da StraNotizie
Eugenio Finardi celebra la musica italiana a Monopoli

Il cantautore Eugenio Finardi festeggia 50 anni di carriera con uno spettacolo speciale a Monopoli. Domenica 7 settembre, alle 21.00, in Piazza XX Settembre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un evento unico e gratuito.

Finardi, noto per la sua voce distintiva e il suo approccio innovativo alla musica, presenterà un concerto che unisce i suoi brani storici a nuove sonorità dal suo ultimo album, “TUTTO”. Accompagnato da tre musicisti talentuosi—Giuvazza Maggiore alla chitarra, Maximilian Agostini alle tastiere e Claudio Arfinengo alla batteria—l’artista promette uno spettacolo coinvolgente e sorprendente.

La performance sarà caratterizzata da un dialogo continuo con il pubblico, un elemento che definisce la carriera di Finardi. I suoi brani, noti per sincerità e immediatezza, permetteranno agli spettatori di rivivere un viaggio musicale che abbraccia diverse generazioni. L’atmosfera della serata sarà carica di emozioni e creatività, regalando momenti memorabili.

Questo concerto rappresenta non solo un tributo alla carriera di Finardi, ma anche un’occasione per celebrare la vitalità della canzone d’autore italiana. Con sonorità fresche e una proposta artistica mai banale, la serata di Monopoli si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
La Leonessa e il Selfie: Un Incontro ‘Feroce’ e Divertente
Articolo successivo
IA e Accademia: Rischi e Opportunità in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.