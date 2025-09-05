Eugenio Finardi celebra la musica italiana a Monopoli

Il cantautore Eugenio Finardi festeggia 50 anni di carriera con uno spettacolo speciale a Monopoli. Domenica 7 settembre, alle 21.00, in Piazza XX Settembre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un evento unico e gratuito.

Finardi, noto per la sua voce distintiva e il suo approccio innovativo alla musica, presenterà un concerto che unisce i suoi brani storici a nuove sonorità dal suo ultimo album, “TUTTO”. Accompagnato da tre musicisti talentuosi—Giuvazza Maggiore alla chitarra, Maximilian Agostini alle tastiere e Claudio Arfinengo alla batteria—l’artista promette uno spettacolo coinvolgente e sorprendente.

La performance sarà caratterizzata da un dialogo continuo con il pubblico, un elemento che definisce la carriera di Finardi. I suoi brani, noti per sincerità e immediatezza, permetteranno agli spettatori di rivivere un viaggio musicale che abbraccia diverse generazioni. L’atmosfera della serata sarà carica di emozioni e creatività, regalando momenti memorabili.

Questo concerto rappresenta non solo un tributo alla carriera di Finardi, ma anche un’occasione per celebrare la vitalità della canzone d’autore italiana. Con sonorità fresche e una proposta artistica mai banale, la serata di Monopoli si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica.