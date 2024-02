Eugenio Colombo verso il Grande Fratello per Greta Rossetti? “Abbiamo avuto un flirt nel momento sbagliato, ora ho voglia di rivederla”

Ora che il Grande Fratello ha aperto le porte a nuovi concorrenti i riflettori si sono di nuovo puntati su Eugenio Colombo. L’ex tronista, infatti, è stato più volte associato al reality e proprio in questi giorni è tornato a parlarne ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio.

“Quella che ho avuto con Greta Rossetti è stata una storia che tanti possono dire di poco tempo” – si legge su IsaeChia – “Io e lei siamo stati poco tempo ma è stata proprio la qualità di questo tempo. Mi ha preso anche in un momento delicato della mia vita, mi è stata vicino. Io mi ero lasciato da 4/5 mesi con Francesca quindi non ero sereno, con le idee chiare come sono oggi. E purtroppo non ero lucido neanche con lei. Però è riuscita a starmi vicino, mi ha aiutato tanto. È una ragazza eccezionale: sensibile, educatissima. Bellissima è inutile dirlo, è sotto agli occhi di tutti, però stanno diventando evidenti queste caratteristiche che ho detto. Prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello tutti la criticavano. Lei è talmente tanto sensibile che prima che entrasse al Grande Fratello io e lei ci siamo sempre sentiti, tutti i giorni, tante persone non le sanno queste cose. Le mandavano tanti messaggi brutti perché l’accusavano di aver fatto lasciare Mirko e Perla. Sono contento che Greta sia entrata, perché ora tutti mi stanno scrivendo “vai a riprendertela””.