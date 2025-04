Eugenia Roccella supporta JK Rowling sulle donne transgender: ‘Un atto di giustizia’

Eugenia Roccella esprime il suo supporto a JK Rowling riguardo la questione delle donne transgender, in seguito alla sentenza della Corte Suprema britannica che stabilisce che i maschi che hanno fatto la transizione non possono essere considerati donne. La ministra della Famiglia ha descritto la decisione come “un atto di giustizia”.

La Corte Suprema ha deliberato che i maschi transgender non hanno diritto a essere riconosciuti come donne dalla legge e non possono godere delle stesse tutele delle donne biologiche. La sentenza è stata emessa dopo un ricorso del gruppo femminista scozzese For Women Scotland contro una legislazione locale che riconosceva le donne transgender. Roccella ha sostenuto che le donne hanno lottato per la loro libertà e ora si sentono minacciate dalla presenza di uomini che si identificano come donne, causando preoccupazione per i cosiddetti “spazi sicuri” delle donne. Ha citato esempi come l’accesso alle carceri e ai bagni femminili.

La ministra ha chiarito che non intende privare i transgender delle loro tutele, ma sottolinea che ciascun gruppo ha le proprie specifiche esigenze di protezione. Ha affermato che i cromosomi sono determinanti e persistono indipendentemente dalle operazioni subite.

In risposta alla sentenza, Anna Paola Concia ha espresso un parere diverso, affermando che le donne transgender continuano a essere protette dalla legge contro le discriminazioni e che la situazione non è così allarmante in Italia. Ha anche riconosciuto che, in quanto donna biologica e lesbica, gode di una protezione diversa rispetto a una donna transgender.