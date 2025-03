eufy Security SmartTrack Card (Nera, Confezione da 1) – Compatibile con Dov’è Apple (Solo iOS), Ricerca Portafoglio e Telefono, Resistente all’Acqua, Batteria Fino a 3 Anni, Spessore 2,4 mm (Non Supportato su Android)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

24,99€

(as of Mar 31, 2025 16:20:37 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Compatibile con Dov’è di Apple

Aggiungi SmartTrack Card alla scheda Articoli dell’app Dov’è e localizzalo in qualsiasi luogo del mondo tramite il tuo iPhone o iPad.

Uso spensierato

Qui potete trovare portafogli, passaporti e molto altro ancora!

Applica facilmente dove vuoi

Usa la clip di metallo per agganciare la Card a ovunque vuoi. Usa la clip metallica inclusa per incollarla sulla SmartTrack Card, poi potrai agganciarla dove vuoi

Trova oggetti ovunque

Usa la potenza di Dov’è per individuare istantaneamente i tuoi oggetti.

Senti da una stanza lontana

Si può sentire anche se è coperto o si è in un’altra stanza.

Non dimenticare mai più

Tieni a bada le sbadataggini con un allarme che si attiva se ti allontani accidentalmente.

1 Tracciamento

2 Allarme forte

3 Allarme di smarrimento

Riattivazione dell’audio nella modalità silenziosa

è sufficiente toccare due volte la Card per far squillare il telefono.

Collegamento protetto con codice QR

Se qualcuno si impossessa del tuo oggetto smarrito, può preferito tramite un codice QR.

Condividi le posizioni degli oggetti con altri

Consenti facilmente anche ad amici e familiari di monitorare i tuoi oggetti.

1 Trova telefoni silenziosi

2 Connettiti con il Finder

3 Condividi i tuoi oggetti

Doppia protezione delle app

Gli utenti Apple possono usufruire della doppia potenza simultanea di Dov’è e dell’app eufy Security per sfruttare la velocità di eufy Security e la rete Apple.

La Card deve essere ricaricata?

No, non è necessario ricaricarla. La durata prevista è di 2 o 3 anni.

Come posso aggiungere il mio dispositivo SmartTrack all’app Dov’è di Apple?

Tieni premuto il pulsante su SmartTrack Card per tre secondi finché non senti un avviso sonoro. Apri l’app Dov’è e tocca Elementi > + > Aggiungi un altro elemento. Dov’è troverà il dispositivo SmartTrack.

È dotato di GPS?

No. SmartTrack si connette ai dispositivi tramite Bluetooth e segnala la propria posizione tramite la rete Dov’è di Apple.

Gli utenti di Android possono utilizzare la SmartTrack Card?

No, non è possibile utilizzare la SmartTrack Card sui servizi Android.

Compatibile con Dov’è di Apple: è possibile usare l’app Dov’è* preinstallata e aggiungere SmartTrack Card nella scheda Articoli.

Allarme ultra forte: nonostante lo spessore di soli 2,4 mm, la Card è dotata di un allarme così forte che si sente anche quando è coperto.

Resistente all’acqua con batteria non sostituibile e non ricaricabile: La Card può durare fino a 3 anni ed è sicura anche sotto la pioggia grazie al rivestimento resistente all’acqua.

Avvisi di smarrimento gratuiti: evita di perdere i tuoi effetti personali grazie agli avvisi istantanei disponibili con l’app Dov’è, senza costi aggiuntivi.

Trovare il telefono, anche in modalità silenziosa: il telefono squilla anche in modalità Silenziosa con un semplice doppio tocco.

Condividi con tutti: con l’app eufy Security puoi comunicare anche agli altri la posizione dei tuoi oggetti.

*Nota: i dispositivi Android non sono supportati. – Contenuto della confezione: SmartTrack Card, clip in metallo e guida rapida