Eufy G50 Robot Aspirapolvere: Potenza di Aspirazione a 4.000 Pa, Navigazione Intelligente e Spazzola Antigroviglio per Peli di Animali su Pavimenti e Tappeti

Price: 169,00€

(as of Jan 16, 2025 13:40:34 UTC – Details)





Descrizione prodotto



1 Aspirazione Ultra-forte

2 Aspirazione Potenziata

3 Tecnologia BoostIQ



1 Pulizia Silenziosa

2 Connessione Tramite APP

3 Ricarica e Riprende



1 120 Minuti di Autonomia

2 Salita Fino a 18 mm

3 Navigazione Dinamica

4 Dimensioni

Pulizia profonda, vita felice.

Recensioni dei clienti

4,2 su 5 stelle

8.952

4,2 su 5 stelle

8.952

4,2 su 5 stelle

439

4,1 su 5 stelle

83

4,4 su 5 stelle

349

4,3 su 5 stelle

302

4,2 su 5 stelle

118

Prezzo

169,00 €€169,00

199,00 €€199,00

249,00 €€249,00

299,00 €€299,00

798,00 €€798,00

349,00 €€349,00

399,00 €€399,00

Tecnologia di Navigazione

Navigazione Giroscopica

Navigazione Giroscopica

iPath Laser Navigazione

iPath Laser Navigazione

iPath Laser Navigazione

iPath Laser Navigazione

iPath Laser Navigazione

Potenza di aspirazione massima

4000Pa

4000Pa

5000Pa

5000Pa

8000Pa

5000Pa

5000Pa

Capacità Contenitore Polvere

600ml

600ml

350ml

350ml

Robot: 330ml ; Station: 2.5L

350ml

350ml

Stazione

–

–

–

–

All-in-One Station

Svuotamento Automatico

Svuotamento Automatico

Aspira e Lava 2 in 1

✘

✔

✘

✔

✔

✘

✔

Capacità serbatoio dell’acqua

–

200ml

–

350ml

Robot: 80ml ; Station: 3L

–

350ml

Durata batteria

120mins

120mins

120mins

120mins

180mins

120mins

120mins

Wi-Fi integrato

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Funziona con Amazon Alexa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Funziona con Google Assistant

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4.000 Pa di aspirazione potente: elimina peli di animali domestici, briciole e polvere dai pavimenti con un’aspirazione potente fino a 4.000 Pa. Lo spazioso contenitore della polvere da 600 ml permette di non doverlo svuotare spesso.

Pulizia silenziosa: G50 emette un suono di solamente 55 dB durante la pulizia, per non disturbare chi lavora o si rilassa.

Spazzola a rullo attiva e auto-districante: rimuovere i capelli rimasti incastrati nella spazzola a rullo richiede tempo ed energie. La spazzola a rullo del G50 è provvista di un pettine antigroviglio brevettato in grado di rimuovere automaticamente i peli, così da non doversi occupare della sua manutenzione.

Impostazioni semplici: programma gli orari di pulizia e avvia la pulizia a campione tramite l’app eufy, G50 si connette al tuo smartphone tramite Bluetooth.

*Nota bene: assicurati di utilizzare un router a 2,4 GHz o un router a doppia banda configurato per supportare una banda di frequenza di 2,4 GHz. G50 non supporta la banda di frequenza a 5GHz.

Navigazione dinamica: G50 si muove metodicamente, percorrendo il tuo spazio nella sua totalità e senza tralasciare porzioni di pavimento. Inoltre, grazie al suo spessore di soli 81 mm, può arrivare facilmente sotto divani o armadi.

*Nota bene: per pulire i tappeti, ti consigliamo di attivare la modalità Random nell’app.