EUCoo Smartphone Android 7.0 Supporto Dual sim Dual Standby Pannello tattile 3D, Cover Posteriore in Vetro 3D Telefono Cellulare

caratteristica:

Rete 2G: GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 3G: WCDMA 3G (B8: 900 MHz, B1: 2100 MHz) 4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20

Tempo di standby: 350 ore

Tempo di conversazione: 20-25 ore (a causa di rete e segnale)

Pannello touch 3D, cover posteriore in vetro 3D.

Display principale: 6.0 “HD + IPS 1440 * 720 Touch screen: Capacità touch (Multi-touch, supporto 5 punti), pannello in vetro 3D

Fotocamera anteriore: Fotocamera posteriore da 8.0MP FF (SW fino a 13.0MP): PDAF da 13.0 MP (SW fino a 16.0M) + 5.0MP, videocamere duali reali.

Memoria interna: 4 GB + 64 GB Memoria esterna: scheda Micro SD (scheda T-FLASH), max 128 GB.

Formato musica e audio: MP3, AMR, MIDI, WAV, ape, flac, ecc.

Formato video: RMV, 3G, MPEG-4, AVI ecc.

Capacità (mAh): 4200 mAh Caricabatterie: caricabatterie rapido 5V / 2.0A, con carica wireless 5V / 1.1A.

Lingua: inglese, cinese semplice, cinese tradizionale, francese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco.

Certificazione: CE / UN38.3 / MSDS.

Hardware:

CPU: MT6750 64bit a 1,5 GHz Octa-core

RAM + BOM: 4G + 64G

Sim card: supporto dual sims dual standby

Sistema operativo: Android 7.0

GPS: supporto A-GPS e GPS

Bluetooth: REV.4.0

Radio FM: supporto

OTG: supporto

Capacità della banca di potere: supporto

G-sensor: supporto

Sensori di prossimità: supporto

Gyro / sensore di movimento: supporto

Box Speaker: supporto

Caricatore wireless: supporto

Hotknot: supporto

Pacchetto:

1 * Cavo USB

1 * Charger (EU)

1 * Manuale dell’utente

1 * Custodia in silicone

1 * Pin di espulsione

