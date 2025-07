EU Business HUB: Opportunità gratuite per PMI e startup

Il programma EU Business HUB offre opportunità alle piccole e medie imprese (PMI) e alle startup europee nei settori dell’ambiente, ICT, soluzioni digitali e medicale. Questo progetto, co-finanziato dall’Unione Europea, è gratuito e deriva dall’iniziativa EU Business Avenues/EU Gateway, che ha già assistito oltre 6.000 aziende europee nel creare collaborazioni commerciali in Asia.

Promos Italia è coinvolta attivamente nell’iniziativa, fornendo assistenza alle imprese italiane attraverso un servizio di help desk. Sono previsti eventi in Giappone (Tokyo, 15-19 dicembre 2025) e in Corea del Sud (Seoul, 9-13 febbraio 2026) focalizzati sui semiconduttori e sulle tecnologie digitali avanzate.

La scadenza per le adesioni è fissata al 12 settembre 2025. Per partecipare, le imprese devono inviare una manifestazione di interesse tramite un portale della Commissione Europea, che prevede due fasi di selezione: prima una valutazione dei requisiti di eleggibilità e poi la presentazione di un application form che analizzerà la strategia imprenditoriale, le motivazioni e il potenziale di mercato.

Ulteriori dettagli sui costi e i requisiti sono disponibili sul sito di Promos Italia.