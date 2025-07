Ettore Scola: una celebrazione tra cinema e memoria collettiva

Il mondo del cinema italiano celebra una figura iconica, Ettore Scola, noto per la sua capacità di affrontare con ironia e profondità le trasformazioni sociali e culturali del Paese. Il Circolo ‘Georges Sadoul’ di Ischia, in occasione del cinquantesimo anniversario di “C’eravamo tanto amati”, dedica la trentesima edizione della Scuola di Alta Formazione di Storia e Critica Cinematografica a questo grande regista e sceneggiatore.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, si svolgerà presso il complesso di Villa Arbusto a partire dal 30 luglio. Tre serate speciali, accessibili gratuitamente, offriranno agli appassionati del cinema l’opportunità di approfondire l’opera di Scola, sotto la curatela di Paolo Speranza, critico cinematografico e direttore della rivista “CinemaSud”. La rassegna si intitola “Ettore Scola. Lo avevamo tanto amato”, un richiamo ai suoi celebri film, tra cui “Dramma della gelosia”, “Brutti sporchi e cattivi” e “Una giornata particolare”.

La Scuola estiva, che torna a Lacco Ameno per il quarto anno consecutivo, ha approfondito nel passato lavori di autori come Pasolini e Fellini e ha dedicato spazio a reinterpretazioni di film storici. La vice sindaca di Lacco Ameno, Carla Tufano, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza di Scola come testimone di un’era eccezionale nel panorama cinematografico italiano.

Per commemorare ulteriormente il regista, Speranza ha pubblicato una monografia intitolata “C’eravamo tanto amati”, che esplora la realizzazione del suo film più amato, ricca di testimonianze e aneddoti. Queste serate ischitane non solo celebreranno il valore di Scola, ma rinnoveranno anche la sua eredità cinematografica.