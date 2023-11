Etseinri Cavo HDMI 2.1 4K 8K 2 Metri, Certificato 48Gbps Velocità Ultra Elevata Cavo HDMI 4K 120Hz 8K 60Hz eARC HDCP 2.2&2.3 Dynamic HDR D.olby Atmos Compatibile con PS5 Monitor Soundbar Xbox HDTV

Dal marchio

Etseinri si dedica a fornire ai clienti globali cavi HDMI e DisplayPort eccezionali.

Siamo specializzati nella realizzazione di cavi di qualità superiore che eccellono per prestazioni, estetica e affidabilità. Siamo molto orgogliosi di produrre cavi che soddisfano i più elevati standard industriali, garantendo una trasmissione ottimale del segnale e una lunga durata.

Cavo HDMI 8K@60Hz: I normali Cavi HDMI possono supportare solo risoluzioni fino a 4K. Etseinri 8K HDMI supporta una gamma di risoluzioni video e frequenze di aggiornamento più elevate, tra cui 8K@60 Hz (7680×4320) e 4K@120Hz (3840×2160) e risoluzioni fino a 10K.

Caratteristiche più recenti: Il cavo HDMI 2.1 supporta una larghezza di banda fino a 48 Gbps, in grado di trasmettere il 100% dei dati necessari per l’8K UHD. Supporta HDR dinamico, HDR10, HDCP 2.2 e 2.3, VESA DSC 1.2a, ALLM, QFT, QMS, VRR, 1ms, basso EMI, SBTM, 12-Bit Deep Color, 3D.

Canale di ritorno audio migliorato: Supporta i più recenti formati audio ad alto bitrate, tra cui eARC, ARC, DTS Master, DTS:X, Dol-by TrueHD, Dol-by Vision, Dol-by Atmos e altri ancora. Perfetto per le vostre esigenze audio e video UHD. È il compagno perfetto per l’home theater digitale, il centro giochi, il canale TV e la sala conferenze.

Ampia compatibilità: Grazie alla trasmissione stabile del segnale che elimina qualsiasi ritardo, questo cavo HDMI 2.1 8K è compatibile con i dispositivi di streaming, Ap-ple TV 4K, NVIDIA SHIELD TV, lettori CD/DVD/Blu-ray, Fire TV, Roku Ultra, PS5/4/3, Xbox One/360, computer, proiettore, laptop, monitor o altri dispositivi abilitati HDMI. Supporto della modalità Mirror/Extended/Game.