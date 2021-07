Nuovo spettacolare parossismo notturno sull’Etna con una fontana di lava, violenti boati e una colata dal cratere di Sud-Est. Successivamente, come rileva l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è continuata una debole emissione di cenere. L’attività esplosiva ha prodotto una nube di eruttiva che ha raggiunto la quota di circa 11 chilometri, sulla base delle immagini satellitari, muovendosi prima in direzione Sud e successivamente in direzione Sud-Est, con una piccola colata lavica dal fianco meridionale del cono del cratere di Sud-Est.

La colata, che si è diretta in direzione sud-ovest, si e’ attestata a una quota di circa 2800 metri. Registrata una ricaduta di materiale vulcanico sui paesi di Zafferana Etnea, nel versante est, Fleri, nel versante sud-est, Pedara e Cannizzaro, nel versante sud. L’ampiezza del tremore e in rapida diminuzione pur ancora nella fascia alta. La sorgente del segnale viene localizzata a sud est del cratere sud-est, a un livello di 3 mila metri.