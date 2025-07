Etna in Scena 2025: l’estate esplode di cultura e musica

Zafferana Etnea si prepara a un’estate ricca di eventi che promettono di incantare sia residenti che turisti. La storica rassegna “Etna in Scena” tornerà, regalando spettacoli di musica, teatro e danza da luglio a settembre, approfittando degli scenari suggestivi che offre il territorio etneo.

Questa edizione si preannuncia particolarmente ricca, offrendo esibizioni di artisti famosi del panorama musicale italiano, tra cui Manuel Agnelli con gli Afterhours, Coma_Cose, Nek e Francesco Renga. Oltre a nomi nazionali di spicco, non mancheranno le performance di talentuosi artisti locali come Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, confermando la forte presenza della creatività siciliana. Gli eventi si svolgeranno in vari luoghi, incluso il Teatro comunale “Falcone e Borsellino”.

“Etna in Scena” non si limita alla musica, proponendo anche presentazioni di libri, opere liriche, concerti sinfonici con la Catania Philharmonic Orchestra e spettacoli teatrali, coinvolgendo sia compagnie affermate sia emergenti. Durante la conferenza stampa di presentazione, il Vicesindaco Salvo Coco ha evidenziato l’importanza del progetto come occasione per rafforzare il legame con la comunità.

Tra i momenti clou della rassegna, spicca il concerto della Banda Musicale della Marina Militare Italiana, diretta dal Maestro Antonio Barbagallo, che si terrà il 28 luglio. Questo evento rappresenta un significativo legame tra cultura e identità locale, con un direttore d’orchestra proveniente dalla comunità di Zafferana.

Il cartellone di “Etna in Scena” include anche il Festival Teatri Riflessi, un’iniziativa che porta alla rassegna un respiro internazionale, proponendo 28 compagnie da tutta Europa. Al via dal 22 luglio e concludendosi a settembre, la manifestazione è un invito per tutti a vivere l’arte in una dimensione unica e coinvolgente.