Dobbiamo impegnarci per coinvolgere gli altri soggetti. Fenomeni come quello della cenere vulcanica non possono risiedere solo nella comunità locale o regionale o in un unico soggetto nazionale”. Lo ha detto a Catania il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, a margine dell’incontro con il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sull’emergenza caduta cenere vulcanica e conseguenti danni creati in merito alle decine di eventi parossistici dell’Etna”. “I nostri percorsi – aggiunge Curcio – sono interconnessi. Questo fenomeno della cenere va dal rifiuto alla salute al reimpiego. E’ quindi evidente deve fare la propria parte. Siamo determinati a proseguire questa attività insieme”.





