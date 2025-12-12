Etiopia: cresce la repressione dei diritti umani

In Etiopia, la Commissione elettorale ha annunciato recentemente che le elezioni politiche si terranno il 1° giugno 2026. Tuttavia, un rapporto pubblicato di recente con il titolo “L’illusione del progresso: difensori dei diritti umani etiopici sotto attacco” denuncia un progressivo restringimento delle libertà e un aumento della repressione e della censura. Il rapporto, redatto da due importanti organizzazioni per i diritti umani, l’Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani e l’Organizzazione mondiale contro la tortura, descrive la politica governativa degli ultimi anni in materia di rispetto dei diritti umani.

Il rapporto denuncia un forte deterioramento dello spazio civico in Etiopia, a partire dal 2020, e si basa su interviste e questionari rivolti a difensori dei diritti umani, ex leader della società civile, attivisti e personale della Commissione etiopica