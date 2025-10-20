Etihad Airways: cresce la sua rete di voli e destinazioni

Etihad Airways ha fatto un significativo passo avanti nella sua crescita, raggiungendo un traguardo di 300 voli passeggeri al giorno. Questo risultato evidenzia un periodo di espansione notevole, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, sostenuto da un’eccellenza operativa e una domanda costante.

Il Chief Operations and Guest Officer, Majed Al Marzouqi, ha dichiarato che l’espansione delle destinazioni, della flotta e del team mira a far di Etihad la compagnia preferita dai viaggiatori. La solidità della rete di Etihad e la centralità di Abu Dhabi come importante hub aeronautico emergente sono dimostrate dalla crescita di tutti i principali indicatori.

Per quanto riguarda i numeri, nel mese di settembre Etihad ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 21% rispetto all’anno passato, e un tasso di riempimento dell’89%. Nei primi nove mesi, il totale dei passeggeri ha raggiunto 16,1 milioni, mostrando una domanda stabile e una pianificazione efficace.

La compagnia ha anche investito nella miglioramento dell’esperienza dei clienti, mantenendo elevati standard di soddisfazione. Le innovazioni nei servizi aeroportuali e a bordo hanno consentito di unire l’efficienza operativa con l’ospitalità di alta qualità.

Per quanto riguarda la flotta, è aumentata a 115 aeromobili, con l’aggiunta di nuovi modelli come Airbus A350 e Boeing 787 Dreamliner. Inoltre, sono state introdotte 31 nuove destinazioni, ampliando il network a quasi 90 località in tutto il mondo.

Infine, il supporto della crescita di Etihad è garantito dallo Zayed International Airport, dotato di moderne infrastrutture per gestire un elevato numero di passeggeri con efficienza. La professionalità e l’impegno del personale sono alla base di questi risultati, con un significativo reclutamento e una strategia dedicata per attrarre talenti emiratini.