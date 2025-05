Etica dello Sport: Un Passo Avanti al Senato

Il 19 maggio, nella Sala Koch del Senato, si è celebrata la prima Giornata Mondiale del Fair Play, un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, sportivi e accademici. L’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto verso sé stessi, gli altri e l’ambiente, sottolineando l’importanza del fair play come principio etico e giuridico fondamentale in ambito sociale e politico.

Ruggero Alcanterini, presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, ha delineato il concetto come un regolatore dell’azione umana, estendendosi oltre lo sport. Ha evidenziato la necessità di una transizione etica verso valori condivisi e responsabilità individuale.

Un tema centrale dell’evento è stato il diritto alla salute, visto non solo come diritto individuale, ma anche come questione di giustizia sociale. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, ha sottolineato l’importanza del rispetto per la vita, specialmente nella lotta contro l’amianto, stabilendo l’interconnessione tra salute e benessere collettivo.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha evidenziato l’importanza di integrare il fair play nelle politiche pubbliche, mentre Gherardo Casini, in rappresentanza dell’ONU, ha riconosciuto il fair play come un valore universale per una governance inclusiva.

In ambito imprenditoriale, Fabrizio Fasani ha definito il fair play come un elemento culturale imprescindibile per il mondo del lavoro, invitando a un cambiamento verso il rispetto e la partecipazione. Sono stati premiati “Cavalieri del Fair Play” come Katia Da Ros e Brunello Cucinelli, che incarnano questi valori nelle loro attività.

La giornata ha concluso con un appello affinché il fair play guidi le scelte politiche ed economiche, riaffermando la salute come un progetto condiviso per la civiltà.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net