28 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Tecnologia

Etica dell’intelligenza artificiale in Italia: fiducia e governance

Da StraNotizie
Etica dell’intelligenza artificiale in Italia: fiducia e governance

Un’intelligenza artificiale efficace nelle aziende e nelle istituzioni deve basarsi su principi fondamentali come la trasparenza, il rispetto delle normative e l’equità nelle decisioni automatizzate. Questi aspetti sono essenziali per costruire fiducia nel futuro dell’AI. Oggi, il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale è molto attuale e le aziende devono adottare posizioni chiare in merito.

SAS è una delle prime aziende ad aderire all’AI Pact, un accordo della Commissione Europea che promuove misure etiche e di sicurezza nell’AI. Reggie Townsend, Vice President Data Ethics Practice di SAS, ha illustrato l’impegno dell’azienda durante un incontro stampa, sottolineando l’importanza dell’AI Governance.

Per SAS, l’etica non è solo una serie di regole, ma un processo continuo che allinea tecnologia e valori sociali. Townsend afferma che il consenso sociale guida ciò che è considerato appropriato. In questa logica, nessuno ha la responsabilità assoluta etica dell’AI in azienda; il suo compito è garantire che i modelli rispettino le normative locali e siano culturalmente adeguati.

SAS ha sviluppato un framework di governance etica chiamato QUAD, basato su quattro pilastri: Oversight, Control, Operations e Culture. Questi principi assicurano il rispetto dell’etica dei dati e aiutano a collegare tecnologia e normative.

L’azienda analizza ogni progetto AI fin dall’inizio, esaminando obiettivi e qualità dei dati per evitare danni. La governance considera anche il contesto culturale e normativo, garantendo che i dati siano gestiti in modo appropriato.

SAS fornisce strumenti, come il SAS Model Risk Management, per monitorare il ciclo di vita dei modelli AI, assicurando trasparenza e conformità. Townsend conclude che l’azienda si impegna a rispettare valori di privacy e sicurezza, e non svilupperà tecnologie che non siano allineate con queste priorità.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Folk Rock Italiano: Il MEI di Faenza tra Musica e Cultura
Articolo successivo
Serie TV imperdibili su Netflix: scopri i migliori titoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.