Etica dell’intelligenza artificiale in Italia: fiducia e governance

Un’intelligenza artificiale efficace nelle aziende e nelle istituzioni deve basarsi su principi fondamentali come la trasparenza, il rispetto delle normative e l’equità nelle decisioni automatizzate. Questi aspetti sono essenziali per costruire fiducia nel futuro dell’AI. Oggi, il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale è molto attuale e le aziende devono adottare posizioni chiare in merito.

SAS è una delle prime aziende ad aderire all’AI Pact, un accordo della Commissione Europea che promuove misure etiche e di sicurezza nell’AI. Reggie Townsend, Vice President Data Ethics Practice di SAS, ha illustrato l’impegno dell’azienda durante un incontro stampa, sottolineando l’importanza dell’AI Governance.

Per SAS, l’etica non è solo una serie di regole, ma un processo continuo che allinea tecnologia e valori sociali. Townsend afferma che il consenso sociale guida ciò che è considerato appropriato. In questa logica, nessuno ha la responsabilità assoluta etica dell’AI in azienda; il suo compito è garantire che i modelli rispettino le normative locali e siano culturalmente adeguati.

SAS ha sviluppato un framework di governance etica chiamato QUAD, basato su quattro pilastri: Oversight, Control, Operations e Culture. Questi principi assicurano il rispetto dell’etica dei dati e aiutano a collegare tecnologia e normative.

L’azienda analizza ogni progetto AI fin dall’inizio, esaminando obiettivi e qualità dei dati per evitare danni. La governance considera anche il contesto culturale e normativo, garantendo che i dati siano gestiti in modo appropriato.

SAS fornisce strumenti, come il SAS Model Risk Management, per monitorare il ciclo di vita dei modelli AI, assicurando trasparenza e conformità. Townsend conclude che l’azienda si impegna a rispettare valori di privacy e sicurezza, e non svilupperà tecnologie che non siano allineate con queste priorità.