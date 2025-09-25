18.8 C
Ethnos Festival: la musica del mondo sul Vesuvio

Da StraNotizie
Il festival internazionale della world music Ethnos si svolge nel Parco Nazionale del Vesuvio con vari eventi questo weekend. Sotto la direzione di Gigi Di Luca, la manifestazione offre concerti e laboratori, tra cui quello del quartetto Hysterrae e del progetto di Stefano Saletti & Banda Ikona.

Venerdì, al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale, il quartetto Hysterrae presenterà una fusione di stili musicali, con Cinzia Marzo, Irene Lungo e Silvia Gallone che interagiranno con il polistrumentista iraniano Pejman Tadayon. Le artiste portano sul palco un mix di culture, creando un’atmosfera ipnotica che combina voci, percussioni e melodie con sfumature di dub ed elettronica. Prima del concerto, dalle 19, sarà possibile visitare il museo.

Sabato, a Boscotrecase, è previsto un workshop e un concerto di Stefano Saletti & Banda Ikona presso l’auditorium della scuola Irene De Risi. Saletti, con la sua band, presenterà il nuovo album “Mediterranima”, un progetto che esplora le influenze musicali dell’area mediterranea. Dalle 18:30 si svolgerà un incontro sulla musica che attraversa culture diverse, anticipando l’esibizione serale.

Sempre sabato, alle 8:30, avrà luogo un itinerario naturalistico sul Vesuvio, con una sosta presso aziende vinicole locali e un concerto del duo Tupa Ruja.

Domenica, infine, l’Arena di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano ospiterà la finale di Ethnos Generazioni, un contest per nuove realtà della world music italiana, con sei artisti in gara. La serata sarà condotta dalla giornalista Giuliana Galasso.

I biglietti sono disponibili sul circuito Azzurro Service e presso le location del festival. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero indicato o visitare il sito del festival.

