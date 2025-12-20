Ethereum potenzia burn di ETH

Ethereum introduce un nuovo modo per aumentare il burn di ETH. Fino a poco fa, la blockchain di Ethereum bruciava ETH quasi esclusivamente attraverso le commissioni del gas generate dalle transazioni sul layer-1. Il protocollo ha introdotto un meccanismo volto a ridurre l’emissione di nuova offerta della rete, e talvolta, renderla persino deflazionistica.

Con l’upgrade London, Ethereum ha introdotto un nuovo modello di gestione delle commissioni in cui ogni transazione determina un burn di ETH. La base fee viene stabilita dalla congestione della rete, mentre la priority fee continua ad andare ai validatori. In totale, il network ha rimosso dalla circolazione ben 5,3 milioni di ETH, per un controvalore di $15,2 miliardi.

Tuttavia, con il passare del tempo, una grossa fetta dell’attività on-chain di Ethereum si è spostata sui layer-2, ridimensionando il modello economico e il meccanismo del burn on-chain. Il 3 dicembre è andato live l’ultimo hard fork della blockchain di Ethereum, un aggiornamento che ha aggiunto un dettaglio fondamentale che cambia radicalmente la logica economica dei blob e, di riflesso, il meccanismo del burn on-chain.

Con Fusaka, sono state introdotte sostanzialmente due perfezionamenti, ossia aumentare l’offerta disponibile di blobs e impedire che il loro prezzo di commissione diventi eccessivamente economico. Il risultato è potenzialmente una quota maggiore di ETH che verrà bruciata. Grazie agli aggiornamenti Blob-Parameter-Only, la blockchain di Ethereum ha visto aumentare la propria capacità di disponibilità dei dati, garantendo un contesto più favorevole per la proliferazione dei blobs.

In questo modo, la crescita dei layer-2 inizia a riflettersi direttamente anche sul burn di ETH. Tecnicamente, solo la regolazione dei costi dei blobs introdotta con l’EIP-7918 dovrebbe portare ad un tasso di burn maggiore di ben 2,4 milioni di volte. Considerando il fatto che i blobs sono destinati ad espandersi grazie ad una maggiore disponibilità dei dati, ci aspettiamo che questo dato tenda ad aumentare nel tempo.