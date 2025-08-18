32 C
Ethereum in calo: il ruolo cruciale dello staking e un’analisi

Negli ultimi giorni, Ethereum ha subito un significativo calo dei prezzi dopo un periodo di crescita che aveva portato il valore oltre i 4.000 dollari, avvicinandosi ai massimi storici. Gli investitori stanno eseguendo l’unstaking, il che ha influito sul mercato.

Secondo i dati di Alnvest, lo staking ha raggiunto il record di circa 808.880 ETH, per un valore di circa 3,7 miliardi di dollari. Tuttavia, il processo di sblocco richiede un’attesa di circa 12-15 giorni. I ritiri di token sono motivati principalmente da due fattori: la ricerca di guadagni dalle attuali quotazioni e preoccupazioni per la parità tra stETH, il token legato allo staking, e ETH.

Recentemente, stETH e wstETH hanno perso il loro rapporto di 1:1, creando panico tra gli investitori e opportunità di arbitraggio. Nonostante le vendite, Ethereum mostra segni di resilienza, grazie alla crescente domanda istituzionale e agli ETF, che contribuiscono ad assorbire parte della pressione di vendita causata dall’unstaking.

Attualmente, il mercato si trova in una fase di transizione, dove le dinamiche di staking stanno diventando sempre più centrali. Se nel breve termine si prevede una possibile pressione al ribasso, i livelli di supporto si collocano tra i 4.200 e i 4.250 dollari, aree già testate in precedenti sedute. La soglia psicologica dei 4.000 dollari rappresenta un livello critico. Una rottura di questi supporti potrebbe accelerare le vendite e portare le quotazioni verso i 3.800 dollari, risultati minimi di luglio.

