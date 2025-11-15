Ethereum come futuro della finanza globale secondo esperto USA

Joseph Chalom, ex dirigente di BlackRock, ha dichiarato che Ethereum diventerà il fulcro della finanza del futuro. Chalom è noto per aver ricoperto ruoli significativi in BlackRock, una delle principali aziende nell’asset management, specializzata nella creazione di fondi come gli ETF, molto apprezzati dagli investitori.

Le sue affermazioni suscitano immediatamente l’interesse dei media e del mercato. In un’intervista, Chalom ha affermato che la maggior parte delle transazioni finanziarie si svolgerà su Ethereum, grazie alle sue caratteristiche uniche e a una storia di successi. Sebbene esistano altre blockchain come Solana, Ethereum mantiene un forte vantaggio grazie alla fiducia accumulata nel tempo.

Chalom, attualmente co-CEO di SharpLink, ha evidenziato come la sua azienda investa in Ethereum, acquistando ETH come riserva di valore. Questa strategia suscita interrogativi, soprattutto considerando le sfide che l’azienda sta affrontando, con il valore delle sue azioni che è notevolmente diminuito. Pertanto, le sue dichiarazioni potrebbero apparire più come un tentativo di supportare l’azienda piuttosto che un’analisi neutrale della situazione.

Nonostante ciò, le sue osservazioni indicano una chiara direzione verso l’adozione di soluzioni pratiche nel mondo delle criptovalute. Anche se ci sono attualmente delle incognite nel settore, Chalom suggerisce che i capitali si orienteranno sempre di più verso progetti con utilità concreta.

