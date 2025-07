ETF israeliano sorprende: rendimento del +53% in 2 mesi

I mercati finanziari sono notoriamente imprevedibili, e gli investitori devono continuamente analizzare i cambiamenti in corso. Un esempio recente è rappresentato dall’ETF che replica l’andamento del mercato azionario israeliano, che ha registrato una performance del +53% dal mese di agosto 2024, superando significativamente il +22% dell’ETF sull’azionario globale e il +16% dell’S&P 500.

Negli ultimi 60 giorni, questo ETF ha mostrato una performance positiva del +25,2%, con una deviazione standard di 7,57%, suggerendo un rischio moderato. Il suo rapporto rendimento/rischio si attesta a 25 punti, confermando un rendimento elevato in relazione alla volatilità. Inoltre, rispetto all’S&P 500, il ritorno attivo è stato di +6,85%.

Per individuare titoli promettenti all’interno dell’ETF, è possibile utilizzare strumenti come lo Stock Screener Pro di InvestingPro. Applicando specifici filtri, tra cui la selezione di azioni israeliane in forte crescita, si possono trovare opportunità interessanti. Tra i criteri utilizzati ci sono la capitalizzazione di mercato, le raccomandazioni degli analisti e la solidità finanziaria.

In particolare, è stato identificato un titolo che offre soluzioni IT a livello internazionale. Questo titolo ha avuto un rendimento del +58% nelle ultime 60 sedute, sebbene presenti un livello di rischio elevato, con una volatilità del 15,1%. Nonostante ciò, l’efficienza di 40 punti di questo titolo è notevolmente superiore a quella dell’ETF israeliano. Secondo l’analisi, il titolo è attualmente in linea con il suo valore equo, con un potenziale ribasso stimato dell’8%.