Eternity apre il Torino Film Festival tra amore e mistero

L’attesa è alta per l’inizio della 43ª edizione del Torino Film Festival, che si svolgerà al Teatro Regio di Torino. Il film che inaugurerà l’evento sarà Eternity di David Freyne, una pellicola che promette emozioni profonde, ironia e riflessioni sull’amore eterno.

Prodotto da A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, Eternity arriverà nelle sale il 4 dicembre 2025. Tuttavia, i partecipanti al festival potranno gustarne un’anteprima esclusiva, con la presenza del regista David Freyne.

La trama ruota attorno a Joan, che, dopo la sua morte, ha solo una settimana per scegliere tra trascorrere l’eternità con suo marito, deceduto pochi giorni prima, o con il suo primo grande amore, che l’ha attesa nell’aldilà per 67 anni. Con elementi di commedia romantica e momenti surreali, Eternity esplora le scelte del cuore e le incertezze legate all’amore.

Il cast include nomi di spicco come Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e Da’Vine Joy Randolph, Premio Oscar®. Presenti anche John Early, apprezzato volto comico negli Stati Uniti.

David Freyne, noto per i suoi lavori precedenti come The Cured e Dating Amber, torna con questa commedia romantica che affronta temi universali come la perdita e la memoria. Grazie alla sua combinazione di fantasia, sentimento e humor britannico, Eternity si prepara a essere uno dei film più chiacchierati dell’evento e una delle pellicole più attese dell’inverno.