17.1 C
Roma
martedì – 11 Novembre 2025
Gossip

Eternity apre il Torino Film Festival tra amore e mistero

Da stranotizie
Eternity apre il Torino Film Festival tra amore e mistero

L’attesa è alta per l’inizio della 43ª edizione del Torino Film Festival, che si svolgerà al Teatro Regio di Torino. Il film che inaugurerà l’evento sarà Eternity di David Freyne, una pellicola che promette emozioni profonde, ironia e riflessioni sull’amore eterno.

Prodotto da A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, Eternity arriverà nelle sale il 4 dicembre 2025. Tuttavia, i partecipanti al festival potranno gustarne un’anteprima esclusiva, con la presenza del regista David Freyne.

La trama ruota attorno a Joan, che, dopo la sua morte, ha solo una settimana per scegliere tra trascorrere l’eternità con suo marito, deceduto pochi giorni prima, o con il suo primo grande amore, che l’ha attesa nell’aldilà per 67 anni. Con elementi di commedia romantica e momenti surreali, Eternity esplora le scelte del cuore e le incertezze legate all’amore.

Il cast include nomi di spicco come Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e Da’Vine Joy Randolph, Premio Oscar®. Presenti anche John Early, apprezzato volto comico negli Stati Uniti.

David Freyne, noto per i suoi lavori precedenti come The Cured e Dating Amber, torna con questa commedia romantica che affronta temi universali come la perdita e la memoria. Grazie alla sua combinazione di fantasia, sentimento e humor britannico, Eternity si prepara a essere uno dei film più chiacchierati dell’evento e una delle pellicole più attese dell’inverno.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Crisi climatica in Italia: Roma e altri comuni sotto attacco
Articolo successivo
Milano Music Week: Non perdere l’Opening Party! 🎶🪩
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.