eSUN PLA+ Filamento 1.75mm, Precisione +0.02mm, Marrone 1kg

eSUN PLA+ Filamento 1.75mm, Precisione +0.02mm, Marrone 1kg

eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 1kg Spool (2.2lbs)3D Printing Filament for 3D Printers, Brown

eSUN PLA+ Filamento 1.75mm per Stampa 3D – Scelto per la Tua Creatività!

Scopri il filamento eSUN PLA+ da 1.75mm, la scelta ideale per tutti i tuoi progetti di stampa 3D. Con una precisione dimensionale di +/- 0.02mm, questo filamento garantisce risultati impeccabili per ogni tua creazione.

Vantaggi del Filamento eSUN PLA+

  • Sostenibile e Sicuro: Realizzato con materiali a base di amido provenienti da risorse vegetali rinnovabili, il PLA+ è eco-friendly e non tossico, perfetto per l’uso interno.
  • Eccellenti Prestazioni di Stampa: Mantiene tutti i vantaggi del PLA tradizionale, offrendo un’ottima facilità di stampa, bassa ritrazione e una precisione elevata. È ideale per oggetti di vario tipo, dalla meccanica all’arredamento, fino a progetti di COSPLAY.

Caratteristiche Principali:

  • Compatibilità Elevata: Questo filamento è compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D FDM, come le famose Bamboo Lab e Creality, assicurando risultati sempre soddisfacenti.
  • Assenza di Grovigli: Ogni bobina da 1kg (circa 2.2 lbs) è progettata per evitare grovigli e sovrapposizioni, permettendo un’alimentazione uniforme e costante senza intasamenti.

Con eSUN PLA+, ogni stampa si trasforma in un capolavoro! Non attendere oltre: porta la tua creatività a un livello superiore e inizia a stampare oggi stesso!

eSUN PLA+ Filamento 1.75mm, Precisione +0.02mm, Marrone 1kg

