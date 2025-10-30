eSUN PLA+ Filamento 1.75mm, Precisione +0.02mm, Marrone 1kg

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€26.99 – €17.94
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 1kg Spool (2.2lbs)3D Printing Filament for 3D Printers, Brown
eSUN PLA+ Filamento 1.75mm per Stampa 3D – Scelto per la Tua Creatività!
Scopri il filamento eSUN PLA+ da 1.75mm, la scelta ideale per tutti i tuoi progetti di stampa 3D. Con una precisione dimensionale di +/- 0.02mm, questo filamento garantisce risultati impeccabili per ogni tua creazione.
Vantaggi del Filamento eSUN PLA+
- Sostenibile e Sicuro: Realizzato con materiali a base di amido provenienti da risorse vegetali rinnovabili, il PLA+ è eco-friendly e non tossico, perfetto per l’uso interno.
- Eccellenti Prestazioni di Stampa: Mantiene tutti i vantaggi del PLA tradizionale, offrendo un’ottima facilità di stampa, bassa ritrazione e una precisione elevata. È ideale per oggetti di vario tipo, dalla meccanica all’arredamento, fino a progetti di COSPLAY.
Caratteristiche Principali:
- Compatibilità Elevata: Questo filamento è compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D FDM, come le famose Bamboo Lab e Creality, assicurando risultati sempre soddisfacenti.
- Assenza di Grovigli: Ogni bobina da 1kg (circa 2.2 lbs) è progettata per evitare grovigli e sovrapposizioni, permettendo un’alimentazione uniforme e costante senza intasamenti.
Con eSUN PLA+, ogni stampa si trasforma in un capolavoro! Non attendere oltre: porta la tua creatività a un livello superiore e inizia a stampare oggi stesso!
