eSUN PLA+ Filamento 1.75mm per Stampa 3D – Marrone Chiaro 1kg

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€26.99 – €21.59
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 1kg Spool (2.2lbs) 3D Printing Filament for 3D Printer, Light Brown
Filamento eSUN PLA+ 1.75mm – Legno Chiaro
Scopri il filamento eSUN PLA+ 1.75mm, un prodotto di alta qualità ideale per i tuoi progetti di stampa 3D. Con una bobina da 1 kg (2,2 lbs) e una precisione dimensionale di +/- 0,02 mm, questo filamento si distingue per la sua affidabilità e facilità d’uso.
Inoltre, il PLA+ offre caratteristiche superiori rispetto al PLA tradizionale, garantendo maggiore robustezza e resistenza. Realizzato con materiali ecologici a base di amido, è completamente atossico e perfetto per l’uso al chiuso.
Vantaggi del filamento eSUN PLA+:
- Facilità di stampa: Grazie alla sua bassa ritrazione e alla sua stabilità, il PLA+ è facile da stampare, riducendo al minimo deformazioni e difetti nelle stampe.
- Compatibilità ampia: Si adatta alla maggior parte delle stampanti 3D FDM, tra cui modelli come Creality, Prusa e MakerBot, permettendo di lavorare su una vasta gamma di progetti.
Non aspettare oltre! Porta la tua creatività al livello successivo con il filamento eSUN PLA+ e inizia a realizzare stampe di alta qualità oggi stesso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.99 - €21.59 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €989.99 - €649.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 roborock Qrevo Curv S5X Robot…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.99 - €141.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ninja Double Stack SL300EU Vertical…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €209.99 - €129.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Rowenta X-PERT 7.60 Cordless Vacuum…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.99 - €21.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Utopia Bedding Waterproof Double Mattress…