eSUN PLA+ Filamento 1.75mm per Stampa 3D – Marrone Chiaro 1kg

eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 1kg Spool (2.2lbs) 3D Printing Filament for 3D Printer, Light Brown

Filamento eSUN PLA+ 1.75mm – Legno Chiaro

Scopri il filamento eSUN PLA+ 1.75mm, un prodotto di alta qualità ideale per i tuoi progetti di stampa 3D. Con una bobina da 1 kg (2,2 lbs) e una precisione dimensionale di +/- 0,02 mm, questo filamento si distingue per la sua affidabilità e facilità d’uso.

Inoltre, il PLA+ offre caratteristiche superiori rispetto al PLA tradizionale, garantendo maggiore robustezza e resistenza. Realizzato con materiali ecologici a base di amido, è completamente atossico e perfetto per l’uso al chiuso.

Vantaggi del filamento eSUN PLA+:

Grazie alla sua bassa ritrazione e alla sua stabilità, il PLA+ è facile da stampare, riducendo al minimo deformazioni e difetti nelle stampe. Compatibilità ampia: Si adatta alla maggior parte delle stampanti 3D FDM, tra cui modelli come Creality, Prusa e MakerBot, permettendo di lavorare su una vasta gamma di progetti.

