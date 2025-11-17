eSUN PLA+ Filamento 1.75mm Nero 3kg per Stampa 3D – Alta Precisione

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €63.99 – €51.19

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 3kg Spool (6.6lbs)3D Printing Filament for 3D Printer, Black

Filamento eSUN PLA+ per Stampa 3D – 1.75mm Nero

Scopri il filamento eSUN PLA+ da 1.75mm, ideale per le tue stampe 3D. Con una accurata tolleranza dimensionale di ±0.02mm e una bobina da 3 kg (6.6 lbs), questo filamento è progettato per offrire risultati eccezionali.

Vantaggi del Filamento PLA+:

  • Maggiore Resistenza e Flessibilità: Rispetto al PLA tradizionale, il PLA+ offre una resistenza superiore e una migliore tenacità, riducendo il rischio di rotture.
  • Facile da Stampare: La stampa è semplice e senza complicazioni, grazie a un’ottima adesione degli strati e a una bassa contrazione durante il processo.

Caratteristiche Principali:

  • Eco-Friendly: Realizzato con materiali a base di amido provenienti da risorse vegetali rinnovabili, è non tossico e ideale per utilizzo interno.
  • Compatibilità Elevata: Compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D FDM, tra cui modelli popolari come Creality, Prusa e MakerBot.

Iniziare a stampare con il filamento eSUN PLA+ significa investire in qualità e affidabilità. Non perdere l’occasione di portare le tue creazioni a un livello superiore! Acquista ora e inizia il tuo viaggio nel mondo del 3D!

