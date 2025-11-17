eSUN PLA+ Filamento 1.75mm Nero 3kg per Stampa 3D – Alta Precisione

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€63.99 – €51.19
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 3kg Spool (6.6lbs)3D Printing Filament for 3D Printer, Black
Filamento eSUN PLA+ per Stampa 3D – 1.75mm Nero
Scopri il filamento eSUN PLA+ da 1.75mm, ideale per le tue stampe 3D. Con una accurata tolleranza dimensionale di ±0.02mm e una bobina da 3 kg (6.6 lbs), questo filamento è progettato per offrire risultati eccezionali.
Vantaggi del Filamento PLA+:
- Maggiore Resistenza e Flessibilità: Rispetto al PLA tradizionale, il PLA+ offre una resistenza superiore e una migliore tenacità, riducendo il rischio di rotture.
- Facile da Stampare: La stampa è semplice e senza complicazioni, grazie a un’ottima adesione degli strati e a una bassa contrazione durante il processo.
Caratteristiche Principali:
- Eco-Friendly: Realizzato con materiali a base di amido provenienti da risorse vegetali rinnovabili, è non tossico e ideale per utilizzo interno.
- Compatibilità Elevata: Compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D FDM, tra cui modelli popolari come Creality, Prusa e MakerBot.
Iniziare a stampare con il filamento eSUN PLA+ significa investire in qualità e affidabilità. Non perdere l’occasione di portare le tue creazioni a un livello superiore! Acquista ora e inizia il tuo viaggio nel mondo del 3D!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €63.99 - €51.19 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €47.99 - €38.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Backpack for Ryanair Easyjet Travel…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 OUKITEL Men's Smartwatch, Military Smart Watch with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €139.99 - €129.79 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TecTake® Set of 6 Padded…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Utopia Bedding Waterproof Mattress Protector 140 x…