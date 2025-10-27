eSUN PLA+ Filamento 1.75mm Bone White per Stampa 3D 1kg

🔥 Offerta Amazon
eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, Dimensional Accuracy +/- 0.02mm, 1kg Spool (2.2lbs)3D Printing Filament for 3D Printers, Bone White
eSUN PLA+ Filamento 1.75mm – Bianco Osso
Scopri il filamento eSUN PLA+ per stampanti 3D, un prodotto che combina qualità e versatilità per i tuoi progetti di stampa. Con un diametro di 1.75mm e una precisione dimensionale di soli ± 0.02mm, questo filamento è progettato per garantire stampe impeccabili e dettagliate. Ogni rocchetto pesa 1 kg (2.2 lbs), rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro.
Vantaggi pratici:
- Eco-compatibile: Realizzato con materiali a base di amido da risorse vegetali rinnovabili, è non tossico e perfetto per stampe interne.
- Ottima stampabilità: Caratterizzato da bassa ritrazione e alta precisione di stampa, per risultati sempre eccellenti e senza deformazioni.
Il PLA+ di eSUN è un’evoluzione del PLA tradizionale, con maggiore resistenza e robustezza, garantendo così che i tuoi modelli non si rompano facilmente. La sua compatibilità con la maggior parte delle stampanti 3D FDM, come Bamboo Lab X1, Prusa e Creality, lo rende una scelta versatile per hobbisti e professionisti.
Non perdere l’occasione di elevare le tue stampe a un livello superiore! Acquista ora e inizia a realizzare le tue creazioni con eSUN PLA+!
