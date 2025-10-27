eSUN PLA+ Filament 1.75mm – 1kg Spool, Fire Red, 4x1kg 3D Printing

🔥 Offerta Amazon
eSUN PLA+ Filament 1.75mm, 3D Printer Filament PLA Plus, 1kg per Spool, 4 Spools 3D Printing Filament for 3D Printer, Fire Red
Filamento eSUN PLA+ 1.75mm – Rosso Fuoco
Scopri la qualità e l’affidabilità del filamento eSUN PLA+ da 1.75mm, un materiale eccezionale per la stampa 3D. Ogni bobina da 1 kg (2.2 lbs) è pensata per garantirti risultati sorprendenti e una stampa senza problemi.
Caratteristiche principali:
- Compatibilità: Questo filamento è adatto per la maggior parte delle stampanti 3D FDM, tra cui Bamboo Lab X1, AnkerMake M5, Creality K1 e molte altre. La sua eccellente adesione tra i vari strati lo rende perfetto per la realizzazione di parti funzionanti e resistenti.
- Eco-sostenibile: Realizzato in PLA+, una versione migliorata del PLA tradizionale, è composto da materiali vegetali rinnovabili, non tossici e rispettosi dell’ambiente, ideale per la stampa interna.
Vantaggi pratici:
- Precisione dimensionale: Tolleranza di +/- 0.02mm per stampe più stabili e un tasso di successo elevato.
- Facilità d’uso: Bassa contrazione e alta precisione di stampa, senza deformazioni o crepe.
Non perdere l’occasione di elevare le tue creazioni in 3D con un filamento che combina qualità e serietà. Inizia oggi a stampare con l’eSUN PLA+ e dai vita alle tue idee!
