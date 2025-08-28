eSUN PLA+ 1.75mm Filamento 3D Bianco Osso 3kg Precisione 0.03mm

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 17,14€ – 16,28€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

eSUN Filamento PLA+ 1.75mm, Filamento per Stampante 3D PLA Plus, Precisione Dimensionale +/- 0.03mm, Bobina da 3kg (6.6 libbre) Filamento per Stampa 3D per Stampanti 3D, Bianco Osso

eSUN Filamento PLA+ 1.75mm – Bianco Osso

Scopri il filamento PLA+ di eSUN, progettato per offrirti un’esperienza di stampa 3D senza pari. Con un diametro di 1.75 mm e una precisione dimensionale straordinaria di +/- 0.03 mm, questo filamento è perfetto per ottenere risultati dettagliati e professionali.

Qualità Superiore

Realizzato con materie prime di amido vegetale, il PLA+ non è solo ecologico e non tossico, ma vanta anche una maggiore resistenza e tenacità rispetto al PLA standard. È ideale per la stampa di parti funzionali, grazie alla sua capacità di aderire perfettamente agli strati.

Vantaggi del Prodotto

Compatibilità Elevata : Perfetto per la maggior parte delle stampanti 3D FDM, come Creality, Prusa e MakerBot.

: Perfetto per la maggior parte delle stampanti 3D FDM, come Creality, Prusa e MakerBot. Facilità d’Uso: Ottima stampabilità con ridotto ritiro e assenza di deformazioni o crepe.

Con una bobina da 3 kg (6.6 libbre), il filamento si presenta avvolto in modo impeccabile, senza grovigli, assicurando un’alimentazione fluida e costante.

Non perdere l’opportunità di migliorare le tue stampe 3D con eSUN. Scegli il filamento PLA+ Bianco Osso e crea progetti straordinari!