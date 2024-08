Estrima mette in liquidazione la controllata tedesca, cerca distributore locale

– Estrima, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha deliberato, congiuntamente con il socio di minoranza Copar, lo scioglimento e la messa in liquidazione di Birò Deutschland, la cui partecipazione è già stata integralmente svalutata nel bilancio 2023, a seguito delle aspettative disattese nel mercato tedesco, con decorrenza 31 luglio 2024.

Attualmente sono in corso trattative con un distributore locale per consentire la vendita di Birò in Germania tramite canali diversi, si legge in una nota.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività previste dal piano industriale annunciato a maggio, volto a ottimizzare le risorse e concentrare gli sforzi sui mercati con maggiore potenziale di crescita.