Estrazioni Lotto e Superenalotto in Italia

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 27 novembre: su Leggo.it le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il Superenalotto che assegna oggi un jackpot di 83,2 milioni di euro.
Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto collegato alla stessa estrazione del Lotto, e la sestina vincente del Superenalotto. MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 27 novembre: i numeri vincenti.
Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di giovedì 27 novembre del Superenalotto. Centrati invece sei ‘5’ che vincono 27.666,24 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 84 milioni di euro.