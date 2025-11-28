7.7 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Attualità

Estrazioni Lotto e Superenalotto in Italia

Da stranotizie
Estrazioni Lotto e Superenalotto in Italia

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 27 novembre: su Leggo.it le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il Superenalotto che assegna oggi un jackpot di 83,2 milioni di euro.

Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto collegato alla stessa estrazione del Lotto, e la sestina vincente del Superenalotto. MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 27 novembre: i numeri vincenti.

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di giovedì 27 novembre del Superenalotto. Centrati invece sei ‘5’ che vincono 27.666,24 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 84 milioni di euro.

Articolo precedente
Blood Star: Il Trailer Ufficiale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.