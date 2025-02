Estrazione Superenalotto oggi, numeri vincenti 11 febbraio 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato registrato nel concorso del Superenalotto di oggi, 11 febbraio 2025. Dieci vincitori con punteggio ‘5’ hanno incassato una somma unitaria di 18.033,32 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, riservato ai punti ‘6’, è di 72.400.000 euro.

Per vincere al SuperEnalotto, è necessario indovinare da 2 a 6 numeri, compreso il 5+. I premi variano in base al jackpot complessivo. In linea di massima, i premi sono i seguenti: con 2 numeri indovinati si vincono approssimativamente 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32.000 euro; e con 5 numeri più 1, circa 620.000 euro.

Per verificare se si è vinto, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare schedine giocate precedentemente e non verificate.

La combinazione vincente di oggi è composta dai numeri: 9, 39, 55, 75, 79, 86, con il numero jolly 2 e il numero SuperStar 56.