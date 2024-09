Estrazione Superenalotto oggi, numeri 14 settembre 2024

Il 14 settembre 2024, nell’estrazione del Superenalotto, non ci sono stati né ‘6’ né ‘5+1’, portando così il jackpot del prossimo concorso a 76,1 milioni di euro.

Nel Superenalotto, i premi possono variare a seconda dei numeri indovinati, con una scala di vincita che va da un minimo di 2 numeri a un massimo di 6. I premi orientativi per ciascun punteggio includono: circa 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri, e 620.000 euro per 5 numeri più 1 (5+1).

Per verificare eventuali vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto, che consente anche di controllare schedine non verificate tramite un archivio online delle ultime 30 estrazioni.

Il costo minimo per giocare al SuperEnalotto è di 1 euro per una colonna (una combinazione di 6 numeri), mentre la giocata massima può arrivare a 27.132 colonne, attraverso sistemi a caratura con quote a partire da 5 euro. Ogni combinazione aggiuntiva può essere scelta al costo di 1 euro, e l’opzione per includere il numero Superstar è di 0,50 euro.

La combinazione vincente dell’estrazione del 14 settembre 2024 è stata: 1, 31, 55, 65, 76, 88, con il numero Jolly 52 e il numero Superstar 34.