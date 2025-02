Estrazione Superenalotto oggi 27 febbraio, numeri e combinazione vincenti

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 27 febbraio 2025, non ci sono stati né ‘6’ né ‘5+’. Il jackpot per la prossima estrazione ammonta quindi a 79,3 milioni di euro. Le vincite a SuperEnalotto variano a seconda dei punteggi, che vanno da 2 a 6, inclusivo del 5+. I premi stimati sono i seguenti: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32mila euro; e con 5 numeri più un numero Jolly, si vincono circa 620mila euro.

Il costo per partecipare al gioco è di 1 euro per ogni colonna, che rappresenta una combinazione di 6 numeri. Sono disponibili giocate multiple fino a un massimo di 27.132 colonne attraverso i sistemi a caratura, dove i giocatori possono partecipare a quote condivise per 5 euro. In aggiunta, è possibile includere l’opzione Superstar al costo di 0,50 centesimi. Pertanto, il costo totale della giocata minima, inclusa l’opzione Superstar, è di 1,5 euro.

Nell’estrazione di oggi, la combinazione vincente è stata 29-31-33-42-51-72, con il numero Jolly 34 e il Superstar 62. Questo concorso continua a suscitare l’interesse dei giocatori, vista l’entità del jackpot accumulato.