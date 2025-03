Estrazione Superenalotto oggi 11 marzo, ecco i numeri vincenti

Nessun ‘6’ né ‘5+’ è stato centrato al concorso del Superenalotto del 11 marzo 2025. Tuttavia, sono stati registrati due ‘5’ che vincono 90.321,82 euro ciascuno, con le schedine vincenti giocate a Rivoli (Torino) e a San Giorgio di Mantova (Mn). Il jackpot per il prossimo concorso aumenta a 85 milioni di euro.

La schedina minima prevede una colonna (una combinazione di 6 numeri), mentre la giocata massima consiste di 27.132 colonne, attuabile con sistemi a caratura. Ogni combinazione costa 1 euro e l’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per calcolare il costo totale, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’app del SuperEnalotto o consultare un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

I punteggi vincenti variano dal 2 al 6, inclusi i premi per il 5+. I premi sono correlati al jackpot e, in generale, il valore delle vincite è il seguente: con 2 numeri si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32.000 euro; infine, con 5 numeri più il Jolly, si vincono circa 620.000 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi è: 22, 27, 48, 55, 58, 90. Numero Jolly: 63. Numero SuperStar: 11.