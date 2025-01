Estrazione Superenalotto di oggi, numeri vincenti 14 gennaio 2025

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 14 gennaio 2025 non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, dieci giocatori hanno realizzato 5, vincendo ciascuno 18.016,32 euro. Il jackpot per il prossimo concorso aumenta, raggiungendo 59,4 milioni di euro.

Il costo di una schedina minima nel SuperEnalotto è di 1 euro per una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. Il costo della giocata massima, che include fino a 27.132 colonne, può essere attuato tramite sistemi a caratura. In questo caso, ogni giocatore acquista una singola quota per 5 euro, con la possibilità di vincere una parte del premio. Se si desidera aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per calcolare il costo di più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5.

Le vincite al SuperEnalotto sono previste per punteggi che vanno da 2 a 6, compreso il 5+. L’ammontare dei premi è influenzato dal jackpot totale. Generalmente, le vincite si distribuiscono come segue: con 2 numeri indovinati si ottengono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32mila euro; con 5 numeri più 1, circa 620mila euro.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, si ha accesso a un archivio online che contiene i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare schedine giocate in precedenza.

La combinazione vincente per il concorso del 14 gennaio è: 4, 15, 17, 40, 64, 75. Il numero Jolly è 23 e il numero SuperStar è 80.