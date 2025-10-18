Estrazione Lotto e SuperEnalotto: Milano attende i numeri vincenti

Milano – Una nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si è svolta il 18 ottobre 2025. Nelle estrazioni recenti, nessun giocatore ha centrato il “6”, ma è stato registrato un “5+1” che ha premiato un fortunato a Lentate sul Seveso con 397.611,55 euro. Il jackpot per la sestina vincente di oggi ammonta a 65,5 milioni di euro.

L’ultimo “6” risale a marzo, quando un giocatore a Roma ha vinto 88,2 milioni con una schedina da tre euro. Per chi desidera consultare i risultati delle estrazioni passate, è disponibile un archivio storico.

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi sono: 82, 75, 12, 13, 19, 26. Il numero Jolly è 50 e il Superstar è 54.

I numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto, comunicate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono i seguenti:

Bari: 23, 3, 54, 34, 30

Cagliari: 49, 14, 25, 9, 37

Firenze: 32, 45, 15, 59, 29

Genova: 3, 66, 68, 90, 85

Milano: 88, 15, 21, 41, 27

Napoli: 79, 72, 84, 27, 1

Palermo: 23, 3, 73, 25, 4

Roma: 11, 67, 24, 13, 59

Torino: 72, 59, 84, 75, 26

Venezia: 81, 8, 18, 76, 25

Nazionale: 58, 69, 62, 17, 70

I numeri vincenti del 10eLotto includono: 3, 8, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 32, 45, 49, 54, 59, 66, 67, 68, 72, 79, 81, 88, con il numero Oro 23 e il Doppio Oro 23-3.

È importante ricordare che il gioco d’azzardo comporta rischi per la salute e può portare a dipendenza. Inoltre, la riscossione dei premi varia in base all’importo vinto e richiede la presentazione della ricevuta di gioco.