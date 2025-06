Estrazione Lotto e SuperEnalotto: 16,4 milioni in palio!

Oggi, 21 giugno 2025, si tiene una nuova estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, con un montepremi di 16,4 milioni di euro. La diretta inizierà alle ore 20.00. L’ultimo “6” è stato vinto il 20 marzo a Roma, con un premio di 88,2 milioni di euro. Per consultare gli esiti delle estrazioni precedenti, è disponibile un archivio storico.

Nella serata di oggi, verranno diffusi i numeri vincenti del SuperEnalotto, inclusi il numero Jolly e il numero Superstar, con le quote pubblicate intorno alle 21. I numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto e quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sono previsti anche i numeri vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito associato al Lotto, e i numeri del 10eLotto, che includono il Numero Oro, il Doppio Oro e un Extra.

È importante notare che il gioco d’azzardo presenta rischi per la salute mentale, fisica ed economica, generando possibilità di dipendenza e problemi relazionali. Si raccomanda di giocare in modo responsabile, considerandolo come intrattenimento e non come metodo per guadagnare. In Lombardia, nel 2022, sono stati sperperati oltre 10 miliardi di euro tra slot e giochi online, e si stima che ci siano circa 330 mila giocatori patologici. Ogni residente di età compresa tra i 18 e i 74 anni, giocatore o meno, ha speso in media 1.544 euro all’anno, superando la media lombarda di 1.287 euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it