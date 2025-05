Estrae una zecca dalla schiena del cane e fa una scoperta straordinaria

Quando una donna ha rimosso una zecca dalla schiena del suo cane Feng, ha avuto un’improvvisa scoperta. La zecca, apparsa insolita, ha spinto la donna a fotografarla per osservarla meglio. Il cane era stato punto da una zecca, e la donna, preoccupata per la salute del suo animale, ha agito rapidamente, rimuovendo il parassita con attenzione. Dopo aver decapitato la zecca, ha deciso di immergerla in alcool per assicurarsi che fosse morta.

Nel processo, ha notato qualcosa di strano: sembravano esserci due zecche unite. Curiosa, ha chiesto agli utenti del suo profilo Facebook se la sua osservazione fosse possibile. Solo più tardi ha realizzato di aver assistito a un raro momento di accoppiamento tra zecche, un fenomeno solitamente invisibile a occhio nudo. Gli esperti del MUSE hanno commentato la scoperta, sottolineando l’insolita conformazione della zecca e la difficoltà di osservare eventi simili in natura.

La donna ha utilizzato il suo profilo Facebook per condividere le immagini e una descrizione dell’evento, contribuendo alla comunità del “Citizen Science MUSE” di Trento. La rimozione della zecca ha quindi rivelato non solo un momento cruciale per la salute del suo cane, ma anche un evento biologico raro, suggerendo quanto possiamo ancora imparare dal mondo naturale, spesso invisibile ai nostri occhi.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it