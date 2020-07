E’ stato arrestato con l’accusa di estorsione e minacce. Si tratta di un uomo del ’73, F.G. residente a Verona, ora ai domiciliari, che secondo le indagini dei carabinieri di Milano avrebbe più volte minacciato per anni il giornalista Gianni Mura, scomparso lo scorso marzo, riuscendo a farsi versare, secondo quanto appurato, almeno 61.500 euro. Tentativi di estorsione sarebbero continuati anche dopo la morte del giornalista, nei confronti della moglie. E’ stata lei stessa a presentarsi ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Si ritiene però che il denaro estorto sia molto di più. Accertamenti sono in corso.

