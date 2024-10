Estinzione? Un padre dà vita, non morte

“Grillo? Un padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte”. Così è intervenuto il leader del Movimento 5 Stelle (M5S) Giuseppe Conte, rispondendo alle dichiarazioni di Beppe Grillo, che ha ipotizzato l’estinzione del Movimento. Conte ha affermato che non si può arrogare il diritto di determinare la fine del M5S, ribadendo che il Movimento è attualmente rappresentato dalla comunità degli iscritti. Ha aggiunto che le intuizioni personali e le concezioni padronali non possono giustificarsi nel contesto delle forze politiche.

Grillo, fondatore del M5S, ha dichiarato di rivendicare il suo diritto all’estinzione del Movimento, esprimendo il suo dispiacere nel vedere la bandiera del M5S accostata a messaggi di democrazia diretta. Nel corso di un video, ha affermato che il Movimento non esiste più e che è “evaporato”. Grillo ha anche invitato Conte a creare il suo partito e un manifesto personale, suggerendo che potrebbe avere successo, addirittura menzionando percentuali di consenso politico.

Conte ha contestato la visione di Grillo, difendendo l’idea che il M5S continui a vivere grazie all’impegno degli iscritti e che non vi sia spazio per una gestione autoritaria. Ha sostenuto che il futuro del Movimento non può essere deciso unilateralmente, ma deve riflettere la volontà della comunità di attivisti e sostenitori.

Questa divergenza di opinioni tra Conte e Grillo evidenzia le tensioni interne al Movimento e l’importanza del coinvolgimento diretto degli iscritti nelle decisioni fondamentali. Gli eventi recenti mettono in luce la necessità per il M5S di ridefinire la propria identità e il proprio scopo in un panorama politico in continua evoluzione. La contrapposizione tra la visione di Grillo, che si sente un creatore con diritto di decidere sul futuro del Movimento, e quella di Conte, che pretende un approccio più democratico e partecipativo, pone interrogativi sul futuro e sulla sopravvivenza del M5S.