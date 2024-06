Estetista Cinica è ancora amica della Ferragni? Dubbi sulle nuove parole

Poche settimane dopo l’esplosione del Pandoro Gate, moltissimi utenti sui social hanno iniziato a chiedere alle amiche di Chiara Ferragni un’opinione in merito a quello che è successo. Tra le bff dell’imprenditrice digitale all’epoca c’era anche l’Estetista Cinica (Cristina Fogazzi), che in una serie di storie Instagram ha spiegato come mai non avrebbe detto mezza parola sul caso.

“Di solito non parlo altro che di creme, ma oggi voglio aprire una parentesi. Quasi da un mese continuate a chiedermi cosa penso di quello che è accaduto a Chiara. Ma perché dovrei parlare di lei e dirvi cosa penso, quando è una mia amica e l’ho anche fatta lavorare? Volete che sputi in faccia a una mia amica? Qui più che le opinioni, molti vogliono gli Hunger Games”.

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Cristina, ad aprile ha parlato con altri toni di Chiara Ferragni: “Se quello che è successo in casa Ferragnez creerà un’autoselezione naturale di questo lavoro? Non lo so. Sto ancora guardando cosa succede, ma quella cosa ha dato la temperatura di cosa sta succedendo. La reazione virale, viscerale, di odio, di un Paese intero dimostra che c’era un’insofferenza latente. Io sono stata povera, non so se lo sei stata anche tu, ma sono stata una povera vera, non di quelle che non si possono comprare le scarpe di Dior, ma di quelle che non possono pagare la bolletta della luce, e sono due parametri diversi. Secondo me, alla lunga, continuare a vedere un privilegio del quale non ti giustifichi tanto il motivo e che ti sembra un po’ regalato dalla fortuna. Forse la gente a casa all’inizio rimane affascinata dalle borse di Chanel, poi però dice: ‘Perché tu ti puoi permettere un armadio di borse Chanel?’ Non giustifico l’odio, però attenzione“.

Estetista Cinica è ancora un’amica di Chiara Ferragni?

In questi giorni la Fogazzi è stata al centro di una polemica per aver organizzato un evento alla Biblioteca Braidense di Brera a Milano. Rispondendo alle critiche sui social, l’Estetista Cinica ha fatto un riferimento velato (ma nemmeno troppo) a Chiara: “Qui non ci sono facce penitenti, tute grigie, né scuse da fare“.

Il dubbio che l’amicizia sia naufragata è venuto a più di qualcuno…