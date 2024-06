Estetica oncologica, migliorare la formazione specialistica

La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) hanno siglato un accordo di partenariato. L’obiettivo è quello di migliorare la formazione specialistica delle operatrici e degli operatori estetici per garantire un supporto di alta qualità alle persone in terapia oncologica.

Attraverso il coinvolgimento della Fondazione Ecipa, l’accordo consentirà alle strutture CNA di erogare percorsi di specializzazione SEO (Specialista di Estetica Oncologica).

L’attività di estetica, negli ultimi anni, sta registrando una crescita “notevole” di domanda di servizi estetici dedicati a soggetti in condizioni di fragilità. Questi sono generalmente sottoposti a trattamenti sanitari, tra cui le cure oncologiche.

La collaborazione tra i due enti porterà al riconoscimento istituzionale e giuridico della figura dell’Estetista Specialista in Estetica Oncologica.

Estetica Oncologica, specialisti in campo

La firma di questo accordo rappresenta una tappa importante di un percorso iniziato nel 2022.

Due anni fa ci fu l’approvazione della prassi di riferimento che definisce i requisiti di conoscenze e abilità dello Specialista in Estetica Oncologica. Quest’ultimo opera al servizio di persone sottoposte a terapie oncologiche al fine di migliorarne la qualità della vita.

Lo Specialista in Estetica Oncologica è, dunque, un professionista del campo del benessere che effettua esclusivamente i trattamenti estetici previsti dalla normativa del settore. Allo scopo di offrire un percorso formativo in “assoluta sintonia” con le norme, è stato firmato il suddetto accordo di partenariato.

«L’esecuzione di trattamenti estetici su questi soggetti – ha sottolineato la presidente nazionale CNA Estetiste, Perlita Vallasciani – necessita di attenzioni e conoscenze specifiche. Si deve garantire al cliente una qualità del servizio che tenga conto della sua particolare condizione».

Migliorare la qualità di vita del paziente oncologico

C’è, dunque, la necessità di offrire supporto agli operatori estetici e adeguate tutele ai cittadini attraverso la definizione di un quadro regolatorio. La collaborazione tra CNA e APEO rappresenta un «passo decisivo verso il riconoscimento istituzionale della figura della Specialista in Estetica Oncologica. L’accordo – ha detto la presidente di APEO Carolina Redaelli – permetterà di unire le nostre forze per promuovere attività mirate. E migliorare la formazione specialistica, garantendo supporto di alta qualità ai pazienti oncologici. Attraverso gli enti di formazione del sistema CNA, potremo, infatti, offrire percorsi di specializzazione avanzati. Valorizzando, così, la nostra professionalità e rispondendo in modo efficace alle esigenze di chi affronta il percorso oncologico. La presenza della Specialista in Estetica Oncologica certificata sarà, quindi, sempre più capillare sul territorio italiano. Il nostro obiettivo comune – conclude Radaelli – è quello del miglioramento della qualità di vita del paziente in terapia oncologica».

Prossimo obiettivo: garantire una integrazione di competenze

L’accordo sarà un importante riferimento per gli enti di formazione e per l’accrescimento di conoscenze e competenze. Infatti, queste sono sempre più necessarie in un settore come quello dell’estetica, che sta vivendo dei progressi molto importanti.

Il prossimo obiettivo sarà quello di proseguire il cammino intrapreso per garantire un’efficace integrazione di competenze, ruoli e responsabilità delle parti coinvolte. E offrire agli operatori del settore percorsi di formazione all’avanguardia per favorire la migliore tutela possibile ai cittadini.