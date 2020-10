Ester Exposito non farà parte della quarta stagione di Elite di Netflix (il suo personaggio Carla è uscito di scena, ma in compenso sono arrivati quattro nuovi studenti) ed in una recente intervista televisiva per la promozione del suo nuovo lavoro (la mini serie Qualcuno Deve Morire) ha lanciato una frecciatina ai suoi vecchi colleghi.

A domanda diretta se sente ancora qualche attore di Elite, Ester Exposito ha risposto che in realtà non sente nessuno e che nonostante esista sempre su WhatsApp la loro chat di gruppo nessuno scrive più da tempo, per questo motivo crede che ne abbiano fatta un’altra estromettendola di proposito.

Sarà andata davvero così?

Ester talking about the group they used to have with the elite cast and how nobody talks in it because of their work and new projects. And the way she says “how sad” and looks down, wish they didn’t stop talking it’s really so sad💔🥺

PETITION TO BRING BACK CLASSIC ELITE GRP 🥺 pic.twitter.com/N5wvuB8S28

— Aesthetic Lovers (@Amal_Aesthetics) October 16, 2020