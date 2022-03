Estefania Bernal dovrebbe essere una delle nuove naufraghe della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Da quando Mediaset ha acquistato il reality, ogni edizione fa naufragare una modella sconosciuta ai più che tanto piace all’italiano medio. Il primo anno abbiamo visto la belga Fanny Neguesha, all’epoca ex di Mario Balotelli. L’edizione successiva è stata la volta della modella spagnola Gracia De Torres; seguita poi dalla brasiliana Dayane Mello. Nel 2018 è stata arruolata l’italiana Paola Di Benedetto, mentre l’anno successivo abbiamo visto in azione Taylor Mega. Con l’arrivo di Ilary Blasi è arrivata la modella Beatrice Marchetti. Quest’anno, secondo quanto trapelato fra le colonne di TvBlog, l’arduo compito di portare un po’ di bellezza in Honduras spetterebbe a Estefania Bernal, modella argentina.

Nel curriculum della ragazza la partecipazione nel 2016 a Miss Universo, concorrendo con la fascia di Miss Argentina. L’anno scorso, infine, ha preso parte ad una puntata di Scherzi A Parte di Enrico Papi perché vittima di una candid.

Delle tre candid e credo l’unica non finta, quella più carina per me quella di Estefania convinta di stare a Roma #ScherziaParte — Katia Vergone (@KatiaVergone) October 17, 2021

Ed ora che abbiamo la bellona, dateci anche il bellone. Grazie.

Estefania Bernal verso L’Isola dei Famosi, ecco il cast

Il cast, secondo quanto trapelato, avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli. Al momento la produzione non ha ufficializzato nessun nome, ma nel corso di queste settimane sono usciti molti nomi ormai dati per certi.

Nel cast delle coppie troveremo Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due componenti del gruppo I Cugini di Campagna. Nel cast dei concorrenti che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Nicolas Vaporidis, Ilaria Galassi, Matilde Brandi e la sopracitata Estefania Bernal.